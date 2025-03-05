В российской интернет-энциклопедии РУВИКИ появился раздел о безопасности детей

В Российской интернет-энциклопедии РУВИКИ появился раздел о детской безопасности, в котором собраны материалы об угрозах и осознанном поведении в интернете, его создали в партнерстве с экспертами Альянса по защите детей в цифровой среде. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Проект призван рассказать детям и их родителям, как с пользой и без рисков применять современные цифровые возможности», — отметил генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко».

В интернет-энциклопедии уже появились первые верифицированные статьи об интернет-угрозах и кибергигиене. Среди них — интернет-мошенничество, онлайн-груминг, кибергруминг и не только. Помимо этого, пользователи смогут узнать о зависимости от компьютерных игр и интернет-зависимости.

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова отметила, что проект позволит сделать интернет-пространство безопасным для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.