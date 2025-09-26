В российской столице третью неделю силовики изымают технику, связанную с криптой

В деловом центре «Москва-Сити» на протяжении трех недель проводятся масштабные оперативные мероприятия с участием силовых структур, сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Отмечается, что рейды связаны с расследованием дел о незаконном выводе денежных средств за границу, а именно — в Дубай.

Особое внимание уделяется деятельности сервисов по обмену криптовалюты Rapira и Mosca. В ходе мероприятий было изъято более $10 млн США, 100 млн руб. и €200 тыс. Значительная часть этих средств заморожена на счетах нескольких китайских обменных пунктов.

В августе Министерство финансов РФ разработало законодательные инициативы, направленные на ужесточение ответственности за противоправные валютные операции. Речь идет о переводах денег за рубеж с использованием поддельных документов.

В ведомстве отметили, что действующие размеры штрафов — 500 тыс. руб. и 1 млн. руб., не оказывают достаточного сдерживающего эффекта на нарушителей.

Новые предложения предусматривают увеличение максимального штрафа до 5 млн руб. Кроме того, судебные инстанции получат право обязать виновное лицо выплачивать часть своего дохода в государственный бюджет в течение периода до пяти лет. Согласно законопроекту, крупным размером будет считаться перевод, превышающий 30,5 млн руб., а особо крупным — свыше 65 млн руб.

Ранее в Банке России сообщили, что база дропперов в стране превышает 1,2 млн человек.