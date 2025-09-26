В ЦБ рассказали о базе дропперов

Общая база дропперов в России насчитывает 1,2 млн человек, причем ежемесячно выявляется около 100 тыс. счетов, используемых для противоправных операций. Такими данными с журналистами поделился руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля в рамках XXII Международного банковского форума в Сочи.

По его словам, в стране выявляют около 100 тыс. счетов, используемых для противоправных операций.

Дропперы — это подставные лиц, которые предоставляют свои банковские карты для вывода и обналичивания средств, полученных преступным путем.

По сравнению с 2024 годом, в 2025 году объем операций, проводимых через таких посредников, сократился в три раза. Средняя сумма одной операции уменьшилась с 2-3 млн руб. до 200-300 тыс. руб.

Существенно сократилось и время, в течение которого дропы остаются незамеченными в банковской системе. Если ранее такие счета могли функционировать неделями, то сейчас их выявляют в течение всего нескольких часов, а в некоторых финансовых учреждениях — даже минут.

Центральный банк совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом), кредитными организациями и профильными экспертами ведет разработку специальной платформы для противодействия дропперам.

Концепция этой системы будет готова в 2026 году и представлена для общественного обсуждения в первом полугодии. Планируется, что полноценный запуск платформы состоится в 2027 году.

Ранее директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров объяснил, почему нельзя перезванивать на пропущенные вызовы.