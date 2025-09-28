В российском городе асфальт ушел под землю на несколько часов

После проезда фуры по асфальту в Челябинске образовалась яма. На месте были выполнены ремонтные работы. Об этом проинформировали в телеграм-канале Госавтоинспекции города.

В Челябинске было временно перекрыто движение на мосту у развязки Игуменки и Троицкого тракта. Сообщается, что причиной стала внезапно образовавшаяся яма, возникшая после проезда большегрузного автомобиля. Представители Госавтоинспекции подтвердили информацию.

В ГАИ объявили о введении ограничения движения на данном участке для проведения неотложных ремонтных работ. Сотрудники ведомства занимались регулировкой движения, чтобы минимизировать заторы. О сроках завершения ремонта и возобновления движения не информировали. Данные о происшествии появились в воскресенье, 28 сентября, в 8:55 по московскому времени. Позже (в 12:23) стало известно о завершении восстановительных работ.

