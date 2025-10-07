Уникальная новосибирская Академия искусств, где дети обучаются музыке, живописи и хореографии, столкнулась с угрозой закрытия из-за, предположительно, бюрократической ошибки. Об этом сообщает «Om1 Новосибирск» .

Учреждение дополнительного образования необоснованно внесли в реестр коммерческой недвижимости, что создает правовые основания для прекращения его деятельности.

Глава Союза отцов Новосибирска Сергей Майоров направил официальное обращение в правительство региона и лично начальнику департамента имущества Роману Шилохвостову с требованием немедленно исправить ситуацию. Общественный деятель подчеркивает, что историческое здание академии было отремонтировано за счет частных средств и стало настоящим культурным центром, где формируется творческое будущее города.

Парадокс ситуации усугубляется дефицитом учреждений дополнительного образования в Новосибирске. Родительское и педагогическое сообщество надеется на оперативное вмешательство властей для сохранения важного образовательного учреждения.

Ранее сообщалось, что финские работодатели отказывают обладателям российских паспортов.