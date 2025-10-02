Финские работодатели отказывают обладателям российских паспортов

В Финляндии наблюдается рост давления на русскоязычное население, численность которого увеличилась с 87,5 тыс. до более чем 100 тыс. человек, пишет издание DP.RU. Согласно статистике, свыше 37 тыс. из них имеют двойное гражданство — финское и российское.

Отмечается, что основной темой в финском медиапространстве стала Россия. По этой причине в стране активно распространяются стереотипы о русских, а также увеличивается давление на русскоязычных граждан.

По информации источника, участились случаи отказа в трудоустройстве обладателям российских паспортов, несмотря на их квалификацию и опыт работы.

Дополнительные трудности создало закрытие границы с Россией в ноябре 2023 года, что осложнило возможность посещения исторической родины.

В ответ на сложившуюся ситуацию в Финляндии создали «Александровское общество», которое отстаивает права русскоязычных жителей. Организация уже провела несколько митингов и обратилась с жалобой на действия властей в Европейский суд по правам человека, привлекая внимание к проблеме дискриминации.

