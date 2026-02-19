В российском городе обрушилась крыша многоквартирного дома
Фото: [Уборка снега в Мытищах/Медиасток.рф]
В городе Щекино Тульской области произошло частичное обрушение крыши многоквартирного жилого дома, сообщают «Тульские известия».
Инцидент случился 19 февраля в доме № 40 по улице Ленина: под тяжестью скопившихся снежных масс кровля не выдержала нагрузки.
Как установили специалисты, обрушение привело к разрушению стропильной системы и повреждению чердачного помещения. По счастливой случайности в результате происшествия никто из жильцов не пострадал. В настоящий момент на объекте ведутся восстановительные работы, призванные ликвидировать последствия снежной атаки на здание.
Прокуратура города Щекино незамедлительно организовала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство намерено установить точные причины обрушения и дать оценку действиям ответственных лиц, допустивших такое развитие событий. В прокуратуре подчеркнули, что для устранения выявленных нарушений будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.
Ход и результаты ремонтных работ, а также установление причин обрушения находятся на особом контроле прокуратуры города.
