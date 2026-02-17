В Саратове под тяжестью снега погнулась крыша перехода, отремонтированного за 4,4 млн рублей

В Ленинском районе Саратова возникла угроза обрушения крыши подземного перехода на 2-й Дачной, который капитально отремонтировали всего три года назад. Очевидцы сообщили, что пластиковая конструкция перекрытия погнулась под тяжестью скопившегося снега, а в стене объекта образовалась трещина.

Накануне доступ в переход был перекрыт, однако сегодня корреспонденты TVSAR (видеопроект ИА «Взгляд-инфо») обнаружили, что оградительные ленты сорваны, и пешеходы свободно проходят внутрь, несмотря на деформированную крышу. Одни горожане смело идут по своим делам, другие с опаской останавливаются и спрашивают, безопасно ли там находиться.

Напомним, подземный переход на 2-й Дачной ранее принадлежал ПАО «Тантал». В 2022 году его передали в муниципальную собственность. Тогдашний мэр Саратова Лада Мокроусова гарантировала, что объект закрепят за структурным подразделением администрации и приведут в нормативное состояние.

Ремонтные работы провели в 2023 году за 4,4 миллиона рублей из городского бюджета. Контракт заключили с индивидуальным предпринимателем Анастасией Михайлицкой. Документ подписывал бывший заместитель главы администрации Ленинского района Илья Боркун.

В 2025 году Боркун стал фигурантом уголовного дела о коррупции, его подозревают в превышении полномочий и уволили в связи с утратой доверия. А сама подрядчица в том же году была включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Сейчас погнутая конструкция вызывает серьезные опасения у горожан: они считают, что крыша вскоре может вовсе развалиться. Коммунальщики счистили снег с проблемного участка и засыпали территорию реагентами, но вопрос о надежности ремонта, выполненного за бюджетные средства, остается открытым.