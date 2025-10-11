В российском городе ограничили уличное освещение после атаки ВСУ

Власти Белгорода ввели ограничения на работу уличного освещения после очередной атаки со стороны Украины. Эти меры направлены на стабилизацию работы энергосистемы города, пострадавшей в результате обстрела. Об этом сообщил РБК , ссылаясь на телеграм-канал мэра Валентина Демидова.

Как сообщил мэр Валентин Демидов, решение было принято для оптимального распределения электроэнергии и снижения нагрузки на объекты энергетики. Ранее над городом и прилегающим районом силами противовоздушной обороны были уничтожены украинские ракеты.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, падение обломков вызвало возгорание мусора на площади 15 кв. м., которое было оперативно ликвидировано. Также зафиксированы повреждения одного коммерческого помещения и двух автомобилей. В связи со сложившейся ситуацией глава региона предупредил жителей о возможных кратковременных отключениях электричества.

Ранее ВСУ ударили по гражданскому автобусу в жилом районе.