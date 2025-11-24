В российском городе продавщица заперла инспекторов Роспотребнадзора в подсобке на пять часов

В Оренбурге продавщица магазина текстиля совершила отчаянный поступок, захватив в заложники четырех сотрудников Федеральной службы России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

Инцидент произошел во время плановой проверки торговой точки, расположенной на Комсомольской улице. По предварительной информации, женщина заперла инспекторов в подсобном помещении, где они провели около пяти часов.

Чтобы освободить сотрудников ведомства, к магазину прибыли силы правопорядка. На место происшествия выехали бойцы отряда мобильного особого назначения Росгвардии совместно со следователями. Им удалось безопасно вызволить заложников из помещения.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. Ей уже избрана мера пресечения, расследование продолжается.

Магазин под названием Kazanova, где произошел инцидент, в настоящее время закрыт — по официальной версии, из-за «технических проблем».

Как выяснил SHOT, помещение для торговли текстильной продукцией, включая постельное белье и подушки, арендует семейная пара. Как отмечают покупатели, при средней стоимости комплекта в 15 тыс. руб. качество товара оставляет желать лучшего.

На магазин неоднократно поступали жалобы на низкое качество продукции и грубое обслуживание. Отмечается, что клиентам запрещали проверять товар перед покупкой, а при попытке вернуть изделия с дефектами люди сталкивались с отказами и хамским поведением.

Проверка Роспотребнадзора была инициирована именно на основании этих многочисленных обращений потребителей.

Ранее юрист Юрий Капштык в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал, что грозит продавщице, взявшей в заложники сотрудников Роспотребнадзора в заложники.