В российском городе родилась первая тройня

В Сургутском центре охраны материнства и детства на свет появилась первая тройня в Югре в этом году, сообщает ugra-news.ru. Информацию подтвердила директор центра, депутат думы ХМАО — Югры Лариса Белоцерковцева.

Молодая 21-летняя мама родила мальчика и двух девочек. Роды прошли экстренно на 32-й неделе беременности. Врачи провели операцию из-за преждевременного отхождения вод и неправильного положения пуповины. Несмотря на сложности, медицинская команда справилась успешно.

С момента рождения прошло почти три недели. Все это время мама и дети находятся под постоянным контролем специалистов. После реанимации малышей перевели в отделение патологии новорожденных. Медики отмечают положительную динамику и делают все для скорейшего восстановления детей.

Сургутский центр охраны материнства и детства оснащен современным оборудованием, что позволяет оказывать помощь даже в сложных случаях.

