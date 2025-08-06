В Москве мать утопила новорожденную дочь в унитазе

В Москве задержали 20-летнюю женщину, которая утопила новорожденную дочь в унитазе общежития. Следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве младенца. Об этом сообщило РИА Новости.

Следователи установили, что 1 июня в столичном общежитии на улице Генерала Дорохова молодая женщина родила ребенка прямо в туалете, после чего оставила девочку в чаше унитаза. Новорожденная захлебнулась и погибла.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила из-за асфиксии. Правоохранители быстро вышли на след подозреваемой — ею оказалась 20-летняя жительница общежития. Женщина признала вину, ей уже предъявлено обвинение.

Следственный комитет готовит ходатайство об аресте обвиняемой. Если суд согласится с доводами следствия, ей грозит до пяти лет колонии.

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