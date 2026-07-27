В российском городе вандалы начали охоту на таблички с указанием укрытий

В Топках начали устанавливать таблички с указанием мест укрытий, но не все горожане отнеслись к инициативе с пониманием. Глава Топкинского муниципального округа Сергей Фролов сообщил, что часть знаков уже оказалась сорвана, и призвал жителей проявить сознательность. Вандалы, по его словам, явно не осознают, что эти указатели могут спасти чью-то жизнь, пишет VSE42.Ru .

В Топкинском округе стартовала кампания по размещению навигации к убежищам. Таблички призваны помочь людям быстро сориентироваться в случае чрезвычайной ситуации. Однако, как написал в соцсетях глава территории Сергей Фролов, не все восприняли нововведение всерьез.

«Мы начали вывешивать таблички, которые показывают, где находятся укрытия. К сожалению, не все понимают, что срывать их нельзя», — заявил мэр.

Часть знаков уже обнаружили поврежденными или снятыми. Кто именно это делает и с какой целью, пока не установлено.

Фролов обратился к жителям с просьбой отнестись к вопросу серьезно. По его мнению, подобные указатели — не элемент декора, а важный элемент безопасности. Он призвал горожан не только не портить таблички, но и сообщать о случаях вандализма.