В российском колледже сообщили об ажиотаж вокруг специальности по управлению БПЛА

Специальность по управлению БПЛА оказалась очень популярна в стране. Конкурс на поступление на специальность вышел довольно высоким, и превысил отметку в 9 человек на одно место. Об этом сообщил директор КАИТ № 20 Дмитрий Ковалев, его слова передает издание РИА Новости .

Ковалев рассказал, что в его колледже эта специальность преподается уже второй год, и отметил, что она популярна в столице. Он отметил рост в 3 раза по сравнению с результатом прошлого года. Ковалев также сообщил, что в этом году будет принято 75 учеников на специальность.

Российское правительство недавно утвердило стратегию по развитию отрасли в стране до конца десятилетия. Ожидается, что в ближайшие 6-7 лет, в РФ появится новая экономическая отрасль, связанная с гражданскими дронами.