В российском посольстве в Берне прокомментировали мирную конференцию по Украине

Обсуждать условия мира с Киевом без участия Москвы не имеет смысла. Об этом сообщает РИА Новости и ссылается на заявление пресс-службы посольства РФ в Берне, которая прокомментировала инициативу Швейцарии не звать Россию на предстоящую в июне конференцию.

В дипломатическом представительстве заявили, что позиция нашей страны остается прежней. Там же информагентству сообщили о том, что давать старт началу мирного процесса без России нет никакого смысла, так как в подобном случае участники конференции смогут лишь навязать целый список неприемлемых ультиматумов. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн.

Ранее мы писали о том, что НАТО хочет собрать для поддержки Киева еще 100 миллиардов долларов. Такая цифра была названа министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.