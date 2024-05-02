В Венгрии заявили, что НАТО намерено собрать для Украины еще 100 миллиардов долларов
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил членам альянса собрать для Украины дополнительные средства.
Он отметил, что речь шла о 100 миллиардах долларов, которые будут рассчитаны на пять лет. Слова Сийярто приводит «Российская газета».
«Мы знаем, какие риски это несет», — заметил глава венгерского МИДа.
Он подчеркнул, что Венгрия до конца будет сопротивляться «этому безумию». Сийярто добавил, что Будапешт выступает против поставок оружия Украине, а также «закачивания» денег в украинский конфликт. По мнению министра, подобные решения со стороны НАТО переходят красные линии.
Специальная военная операция РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых впоследствии стали частью России.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал единственное условие, при котором конфликт на Украине завершится в 2025 году.