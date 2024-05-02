Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил членам альянса собрать для Украины дополнительные средства.

Он отметил, что речь шла о 100 миллиардах долларов, которые будут рассчитаны на пять лет. Слова Сийярто приводит «Российская газета».

«Мы знаем, какие риски это несет», — заметил глава венгерского МИДа.

Он подчеркнул, что Венгрия до конца будет сопротивляться «этому безумию». Сийярто добавил, что Будапешт выступает против поставок оружия Украине, а также «закачивания» денег в украинский конфликт. По мнению министра, подобные решения со стороны НАТО переходят красные линии.

Специальная военная операция РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых впоследствии стали частью России.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал единственное условие, при котором конфликт на Украине завершится в 2025 году.