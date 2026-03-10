В российском регионе инспектор ГАИ купил поддельные права и принимал экзамены

Как выяснилось следователи, старший инспектор приобрел поддельное водительское удостоверение с категориями, которых у него никогда не было. С этой липовой корочкой он принимал экзамены у будущих водителей на те самые категории.

Все происходило в 2023 году. За это время «экзаменатор» успел выдать права минимум 32 жителям города. Люди сдавали ему экзамены, даже не подозревая, что человек по ту сторону не имеет законного права не только принимать зачеты, но и сам садиться за руль.

Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯМАО) возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы.

