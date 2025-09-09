В российском регионе ищут пропавшую 19-летнюю девушку из Подмосковья

В Сочи к поискам 19-летней туристки из подмосковной Коломны Софии Мамедовой присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», сообщило РИА Новости.

Накануне девушка прилетела в курортный город. Выйдя из аэропорта, она села в такси, после чего связь с ней прервалась.

Камеры видеонаблюдения не смогли распознать номер автомобиля из-за плохого качества записи. Мамедова не выходит на связь с 3 сентября.

Родственники и волонтеры распространили приметы девушки — рост около 170 см, стройное телосложение, темные волосы. В Сочи в поисках россиянки также участвует ее отец. Всех, кто обладает какой-либо информацией, попросили обращаться в правоохранительные органы.

