В российском регионе крест с могилы бойца СВО и флаг России выбросили на свалку

В Курганской области неизвестные выбросили на свалку крест, установленный на могиле бойца, участвовавшего в специальной военной операции (СВО), а также венки и российский флаг. Об этом «Лента.ру» сообщила со ссылкой на телеграм-канал Daily Storm.

Кадры, на которых запечатлены лежащие среди отходов символы памяти, сняла местная жительница. На видео отчетливо виден православный крест, а также свернутый трехцветный флаг России.

Существует версия, согласно которой старый крест могли убрать в ходе замены на новый памятник, который часто украшает символика частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в виде звезды. Однако способ утилизации священных для родственников и сослуживцев предметов вызвал бурю негодования.

Ранее сообщалось, что на Алтае школьники разрушили могилы героев СВО на кладбище, проводится проверка.