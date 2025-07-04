Ребенок утонул в необорудованном водоеме, запутавшись в водорослях

В Донском Тульской области произошла трагедия — во время купания в необорудованном водоеме погиб 9-летний мальчик. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ».

Инцидент случился в микрорайоне Новоугольный, где двое детей приехали к воде на велосипедах без сопровождения взрослых. По предварительной информации, мальчик 2015 года рождения попал в заросли водорослей и камышей, которые скрывали опасные глубины.

Экстренный вызов поступил в МЧС около 15:30. На место выехала спасательная группа с водолазами, но когда ребенка достали из воды, спасти его уже не удалось. Медики констатировали смерть от утопления. Второй мальчик, находившийся вместе с погибшим, не пострадал и смог позвать на помощь.

Отмечается, что водоем, где произошла трагедия, не имеет предупреждающих знаков и ограждений. СК начал проверку по факту трагедии.

Ранее сообщалось, что малолетняя девочка утонула в деревенском пруду.