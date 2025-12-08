В российском регионе мигрантам хотят запретить работать в школах и детсадах

Правительство Тюменской области рассматривает проект нового постановления, которое ужесточит трудовые ограничения для иностранных работников, трудящихся на основании патентов. Об этом сообщил портал 72.ru.

Согласно документу, мигрантам могут полностью запретить работать в сфере образования, включая детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы.

Помимо этого, в проекте предлагается продлить срок действия уже существующих запретов, которые не позволяют иностранным гражданам работать в качестве водителей такси, грузового и общественного транспорта, а также продавцами табачных изделий.

Также планируется ввести ряд дополнительных новых ограничений для этой категории работников.

Инициативу по исключению низкоквалифицированных иностранных работников из образовательной выдвинули в департаменте образования и науки Тюменской области. В ведомстве отметили, что подобная мера не окажет негативного влияния на экономическое положение региона.

Ранее сообщалось, что жительницу Владивостока оштрафовали за комментарий о мигрантах в Приморье.