В российском регионе мигрантам запретят работать в магазинах

В Белгородской области ограничат трудовую деятельность для иностранных граждан в сфере розничной торговли. О соответствующих мерах говорится в постановлении главы региона Вячеслава Гладкова.

Согласно нововведениям, которые вступят в силу с 2026 году, работодатели лишатся права принимать на работу в магазины специалистов, имеющих иностранное гражданство и осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов.

Единственным исключением станут торговые предприятия, специализирующиеся на реализации автотранспортных средств и мотоциклов.

Такие меры стали продолжением политики постепенного ограничения доступа мигрантов к определенным видам профессиональной деятельности в регионе.

Ранее стало известно, что с 2025 года иностранным работникам будет запрещено заниматься пассажирскими перевозками и работать в предприятиях общественного питания на территории Белгородской области.

Аналогичные процессы наблюдаются и в других субъектах РФ. В Новосибирской области, например, уже ввели запрет на трудовую деятельность иностранных граждан в семи различных отраслях экономики.

Под ограничения попали такие сферы, как организация буфетов при офисных центрах, медицинских учреждениях и образовательных организациях, осуществление автомобильных грузоперевозок, а также работа в фитнес-клубах и спортивных учреждениях.

