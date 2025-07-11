В российском регионе попрощаются сразу с двумя участниками СВО

В субботу, 12 июля, в Надыме пройдут церемонии прощания с двумя бойцами специальной военной операции, погибшими при исполнении воинского долга. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Младший сержант Федор Канев, служивший наводчиком пулеметного отделения, будет отпет в Свято-Никольском храме после гражданской панихиды, которая начнется в 11:00 в ритуальном зале города. В это же время жители смогут проститься с младшим сержантом Сергеем Моисеевым, стрелком мотострелковой роты. Церемония в его честь начнется в полдень.

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских и представители местной администрации уже выразили глубокие соболезнования семьям погибших.

Надымчане смогут отдать последние почести героям, чьи имена теперь навсегда вписаны в историю района.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации погиб командир 155-й бригады морской пехоты Сергей Ильин.