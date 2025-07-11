Командир 155-й бригады морской пехоты ВС РФ полковник Сергей Ильин погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) при исполнении служебного долга. Об этом сообщили в администрации Урмарского муниципального округа Чувашии.

Ильин родился и вырос в селе Мусирмы Урмарского района республики. В морской пехоте он прослужил более 20 лет, пройдя путь от младшего командира до полковника.

Военнослужащего всегда отличали стремление к профессиональному росту и забота о подчиненных — Ильин неоднократно получал ведомственные награды за мужество и самоотверженность, защищая Родину.

Неделей ранее стало известно о гибели генерал-майора Михаила Гудкова, в марте назначенного заместителем главнокомандующего ВМФ. Под его руководством 155-я бригада принимала участие в боевых действиях в приграничном районе Курской области.

Ранее политолог Дмитрий Аграновский в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал, зачем Киев устраняет собственных людей на Украине.