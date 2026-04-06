В российском регионе прекратили поиски пропавшей на реке девочки

В Междуреченске поставлена точка в трагической истории, которая последние сутки держала в напряжении весь город. Как передает VSE42.Ru , тело 9-летней девочки, провалившейся под лед на реке Уса, обнаружено и поднято на поверхность.

Трагедия разыгралась накануне в районе моста через реку Уса. Ребенок гулял с приятелями. Дети решили выйти на лед — обычное зимнее развлечение, которое в этот раз обернулось смертью. Тонкая корка не выдержала веса, и школьница моментально ушла под воду.

Тело пропавшей в реке девочки нашли спасатели. В региональном управлении МЧС уточнили, что оно находилось в 200 метрах от моста ниже по течению. Водолазы работали в сложных условиях — холодная вода и ограниченная видимость. На помощь пришли подводные дроны и видеокомплексы, которые прочесывали дно метр за метром.

К поискам привлекались 29 человек и 9 единиц техники, включая подразделения горноспасателей. От МЧС России работали 10 человек и 2 единицы техники.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Павел Камбалин выступил с экстренным обращением к горожанам. Мэр призвал каждого взрослого найти время и поговорить с детьми. Лед сейчас обманчив: он еще существует визуально, но уже не держит вес. Объяснить, что река не стала безопаснее из-за морозов, — задача тех, кто остался жить.

Стоит отметить, что трагедия в Междуреченске — не первая в этом сезоне в Кузбассе. Спасатели фиксируют: дети и взрослые продолжают рисковать, выходя на непрочный лед. Цена такой прогулки теперь известна жителям небольшого шахтерского города. И ее не измерить деньгами.

Ранее сообщалось, что из-за разлива Уската подтопило важную дорогу в Иганино в Новокузнецком округе.