В российском регионе школьники начали шить трусы для бойцов СВО

В селе Новый Ургал Хабаровского края школьники провели патриотическую акцию по пошиву нижнего белья для участников специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью Daily Storm рассказала глава волонтерского движения «Своих не бросаем» Галина Мурашова. Дети уже изготовили 45 пар трусов для военнослужащих.

Инициатива помощи фронту возникла у 15-летней дочери Мурашовой, которая стала агитировать своих друзей участвовать в различных акциях поддержки бойцов. В местной мастерской рукоделия, которая уже два года работает для нужд СВО, школьники освоили не только пошив белья, но и плетение маскировочных сетей, изготовление сухого душа и игрушек.

Ранее депутат Государственной думы РФ Михаил Матвеев выступил с нестандартной законодательной инициативой — он предложил заведениям общественного питания перечислять 1% суммы каждого чека в специальный фонд поддержки семей военнослужащих.