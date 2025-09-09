В российском регионе сын участника СВО не смог попасть в первый класс

В Белгородской области сын участника специальной военной операции (СВО) не смог начать обучение в первом классе, сообщила депутат Государственной думы РФ Яна Лантратова.

Причиной этого стало закрытие учебного заведения в селе Бессоновка из-за постоянной угрозы обстрелов со стороны украинских сил.

Отец мальчика, защищающий Родину в зоне СВО, написал обращение в Госдуму с просьбой решить проблему с образованием для его ребенка. Депутат, получившая обращение, немедленно направила запрос в Министерство просвещения РФ.

В результате оперативного вмешательства вопрос был решен. Ребенка приняли в школу соседнего села Репное, где он фактически проживает с семьей. Это позволило мальчику начать обучение вместе со сверстниками.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске школа отказала сыну участника СВО в зачислении в первый класс.