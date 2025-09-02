Российская школа отказала сыну участника СВО в зачислении в первый класс

В Хабаровске школа отказала в зачислении в первый класс сыну участника специальной военной операции (СВО), сославшись на отсутствие свободных мест. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Надзорное ведомство вмешалось в ситуацию.

В результате проведенной в образовательном учреждении проверки были созданы дополнительные места для обучения детей и ребенок был зачислен в первый класс.

Аналогичный случай накануне произошел в Бурятии, где дочери участника СВО отказали в приеме в первый класс музыкальной школы. После вмешательства прокуратуры образовательная организация изменила свое решение и зачислила ребенка.

В надзорном ведомстве напомнили, что отказы в зачислении детей, особенно воспитывающихся в семье участников боевых действий, недопустимы и подлежат немедленному исправлению.

Ранее сообщалось, что в Коломне и Озерах ветераны спецоперации проводили в начальную школу детей погибших бойцов.