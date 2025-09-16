В российском регионе врачи обнаружили шокирующую находку в животе у ребенка

Российские врачи совершили случайное, но жизненно важное открытие во время обследования четырехлетней пациентки, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Удмуртии.

Отмечается, что девочка находилась на лечении в пульмонологическом отделении и проходила компьютерную томографию для оценки динамики основного заболевания. В ходе исследования врачи обнаружили в желудке и толстой кишке ребенка посторонние предметы. Позже выяснилось, что ими оказались магниты.

Состояние девочки потребовало немедленного хирургического вмешательства. Пациентку срочно направили на операцию, в ходе которой из ее желудочно-кишечного тракта было извлечено 11 магнитных элементов. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает — девочка идет на поправку.

Главный врач медучреждения Павел Пупков заявил, что подобные случаи представляют серьезную опасность не только для ребенка, но и для взрослого человека. Он объяснил, что при проглатывании двух и более магнитов они, притягиваясь друг к другу через стенки разных отделов кишечника, могут вызывать некроз тканей и другие осложнения.

