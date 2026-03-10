В российском регионе выяснили, кто на самом деле разносит смертельный вирус

Жители Беловского округа встревожены: за последнее время в муниципалитете несколько раз вводили карантин из-за выявленных случаев бешенства. Люди боятся, что разносчиками опасной болезни могут стать бездомные собаки, которые в большом количестве бегают по улицам.

Опасения беловчан понятны: вирус бешенства смертелен, а бродячие псы контактируют и с дикими животными, и с людьми. Однако, как выяснили журналисты, паниковать рано.

Источник в региональных структурах пояснил VSE42.Ru: за все время наблюдений в Кузбассе не было зафиксировано ни одного случая, чтобы источником заражения бешенством становились именно бездомные собаки. Теоретически такая вероятность существует, но на практике вирус традиционно разносят дикие животные. Главные переносчики в регионе — лисы. Именно они чаще всего выходят к людям и заражают домашних питомцев.

Тем не менее, ситуацию власти держат на контроле. Карантинные меры вводят оперативно, чтобы не допустить распространения инфекции. А жителям советуют не расслабляться: прививки домашним животным никто не отменял, а встреча с диким зверем в лесу или даже на окраине города может закончиться плачевно.

