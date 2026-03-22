В российском регионе затопило жилые дома из-за активного таяния снега

На Камчатке начались проблемы из-за активного таяния снега. После обильных снегопадов зимой вода стала заливать жилые дома. Об этом сообщает « Лента.ру » со ссылкой на телеграм-канал Shot.

В Петропавловске-Камчатском подтопило подъезды и подвалы многоквартирных домов. Местным жителям приходится ходить в высоких резиновых сапогах.

Сложности возникли и у водителей. В некоторых районах города дороги размыло, проехать на машине невозможно.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе на Камчатке станет еще теплее. Это может усилить потопы.