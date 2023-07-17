В российском селе был введен режим ЧС после подтопления 100 домов

Около ста домов были затоплены после сильного дождя, прошедшего в селе Солянка в Саратовской области. Сообщается, что пострадали 183 человека. Об этом сообщили в областном управлении обеспечения безопасности жизнедеятельности .

В сообщении управления сообщается, что в селе был введен режим Чрезвычайной ситуации. Потоп охватил около ста домов и их территорий, половина из них оказалась полностью затоплена. На данный момент специалисты фиксируют снижение уровня воды.

Сообщается также, что было затоплено 3 улицы Солянки. Соответствующими управлениями будут организованы мероприятия, в ходе которых будет оценен ущерб, нанесенный жителям и их имуществу. В селе продолжат работу спасатели, сообщили в управлении.

Недавно в Туапсинском районе Краснодарского края были восстановлены социальные объекты, пострадавшие в результате подтопления. За последнюю неделю в районе выпало 3 месячные нормы осадков. Специалистами был зафиксирован подъем уровня воды в трех местных реках.