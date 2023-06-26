В Российском союзе туриндустрии объяснили влияние ситуации с ЧВК «Вагнер» на туризм в России

По словам главы комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, ситуация в выходные вокруг ЧВК «Вагнер» большого влияния на отдых внутри страны не оказала. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что наблюдалось отдельный спад продаж туров и некоторое аннулирование туристами поездок, однако на сегодняшний день в этом отношении ситуация нормализовалась.

По мнению Уманского, в субботу где-то в два раза уменьшились продажи туров на российский юг, поскольку путешественники планировали поездки на автомобилях.