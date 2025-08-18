Бархатный сезон: эксперт по туризму назвал наиболее выгодные предложения

Осень традиционно считается идеальным временем для путешествий: жара спадает, туристический поток сокращается, а цены на отдых становятся более доступными. Корреспондент REGIONS выяснил у эксперта по туризму Николая Мельника, куда лучше отправиться в бархатный сезон 2025 года и на какие траты стоит рассчитывать.

По словам специалиста, оптимальный период для поездок начинается с октября, но есть исключения.

«Следует исключить поездки в период до 15–20 сентября, если есть желание поехать по более дешевой цене. В эти даты идет период охлаждения высокого сезона, когда россияне все еще путешествуют. Не все спешат вернуться к 1 сентября, кто-то хочет еще захватить побольше солнца. Поэтому это тоже немаловажный фактор», — подчеркнул он.

Самым выгодным вариантом для отдыха за рубежом эксперт назвал Турцию. Несмотря на сообщения о росте цен, конкуренция среди туроператоров и обилие чартерных рейсов обеспечивают снижение стоимости туров. А вот Египет, Тунис и Вьетнам подешеветь не успеют: ограниченное количество авиарейсов поддерживает высокий уровень цен. В качестве альтернативы эксперт рекомендует ОАЭ.

«Эмираты ближе к ноябрю начнут дорожать, а в сентябре будут очень дешевые. Жара там еще остается достаточно сильной, а количество желающих посетить Эмираты в это время невелико», — отметил эксперт.

По мнению эксперта, внутри страны лучшие предложения ждут туристов в московских и подмосковных парк-отелях. Красная Поляна и Сочи также станут доступнее, но только до начала горнолыжного сезона. Дешевле всего обойдется отдых в Анапе, Геленджике и Крыму.

Ранее сообщалось, что эксперт Журавлева рекомендует в начале осени путешествовать по Дагестану и Алтаю.