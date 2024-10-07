В Российском союзе туриндустрии заявили, что число путешествий жителей России выросло вне зависимости от роста цен

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, жители нашей страны стали чаще отправляться в туристические поездки как по внутренним, так и по зарубежным направлениям, несмотря на рост цен. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что осень традиционно является переходным периодом для туристической индустрии. Так, в одних регионах продолжается бархатный сезон с пляжным отдыхом, в других готовятся к открытию горнолыжные курорты. В этом и есть ключевой плюс осеннего сезона.

По мнению эксперта по туризму, среди зарубежных направлений популярными направлениями остаются Турция, Египет, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Сейшелы. Кроме того, наблюдается рост количества поездок в Китай, прежде всего на остров Хайнань. Также пользуются спросом страны Юго-Восточной Азии. На родине же осенью весьма популярны экскурсионные туры: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Калининград и другие города. Также активно развивается железнодорожный туризм и железнодорожные круизы, туристические поезда, автотуризм.

Он отметил, что с учетом инфляции, роста затрат на энергоносители и продукты питания рост цен ежегодно составляет в среднем от 10 до 30%. Жителям нашей страны, планирующим поездку за рубеж, не следует откладывать оплату, так как неизвестно, что будет дальше с теми же курсами валют. Однако на данный момент рост цен на авиаперелеты и туристические поездки не привел к снижению туристической активности.

Ранее также турагент Наталия Ансталь перечислила топ регионов РФ для отдыха с детьми в осенний сезон.