В Российском университете кооперации отпраздновали 400-летие Мытищ

Общество
пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Мытищи]

Праздничные мероприятия в честь 400-летнего юбилея Мытищ продолжились гала-концертом для студентов и коллектива педагогов Российского университета кооперации.

Собравшихся в зале приветствовали официальные лица, гости округа, творческие коллективы. Музыкальные и танцевальные номера сопровождались бурными аплодисментами. Каждый, кто в этот вечер был в университете, получил огромный заряд позитивных эмоций.

Как отметила глава Мытищ Юлия Купецкая, все получается, когда в городе работает отлаженная система, в которой не разобщенности, где все воедино — власть, жители, студенты, молодежь.

«Вот тогда и получается ощутимый результат — благоустроенные улицы, скверы, новые школы и детские сады», — подчеркнула глава муниципального округа.

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