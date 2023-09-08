В Российском университете кооперации отпраздновали 400-летие Мытищ

Праздничные мероприятия в честь 400-летнего юбилея Мытищ продолжились гала-концертом для студентов и коллектива педагогов Российского университета кооперации.

Собравшихся в зале приветствовали официальные лица, гости округа, творческие коллективы. Музыкальные и танцевальные номера сопровождались бурными аплодисментами. Каждый, кто в этот вечер был в университете, получил огромный заряд позитивных эмоций.

Как отметила глава Мытищ Юлия Купецкая, все получается, когда в городе работает отлаженная система, в которой не разобщенности, где все воедино — власть, жители, студенты, молодежь.