В Россию в ящиках доставили тела расчлененного Новака и его супруги

Тела криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны, убитых в Объединенных Арабских Эмиратах, прибыли в Санкт-Петербург в характерных белых контейнерах. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидца, процедура доставки останков прошла через грузовой терминал одного из аэропортов.

Источник издания, оказавшийся в терминале для получения собственного груза, стал свидетелем разгрузки самолета, прибывшего из ОАЭ. На его глазах из борта были вынесены два белых ящика, на которых латинскими буквами были указаны имена и фамилии супругов Новак.

Причастность груза к резонансному делу, по утверждению источника, подтвердила стоявшая рядом машина с пометкой «Специальная», а также ее водитель, ответивший утвердительно на соответствующий вопрос.

Напомним, тела Романа Новака, называвшего себя другом основателя Telegram Павла Дурова, и его жены были обнаружены в ноябре в пустыне на территории ОАЭ. По данным следствия, преступление носило характер разбойного нападения с целью завладения криптовалютой. Подозреваемые в убийстве, как сообщалось ранее, похитили супругов для вымогательства.

