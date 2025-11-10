Иллюзия богатства: как миф о 500 миллионах привел к убийству криптобизнесмена в ОАЭ

В ОАЭ развернулась детективная история с трагическим финалом, демонстрирующая опасность создания глянцевого образа в социальных сетях. Криптобизнесмен Роман Новак, позиционировавший себя как близкий друг Павла Дурова, был жестоко убит вместе с супругой преступной группой, поверившей в миф о его 500-миллионном состоянии. Подробности об этом узнал SPB.KP.RU .

Троица исполнителей — бывший полицейский Константин Ш., бизнесмен Юрий Шарыпов и их сообщник Владимир Далекин — действовали по схеме, напоминающей шпионский триллер, но в итоге остались без ожидаемого кушa.

Преступники, введенные в заблуждение дорогими фотографиями Новака с роскошными автомобилями и брендовой одеждой, разработали многоходовую операцию. Под видом потенциальных инвесторов они заманили супругов на деловую встречу, к счастью, оставивших дома двух дочерей 10 и 15 лет. После похищения выяснилось, что убийцы практически не разбирались в криптовалютах и не смогли получить доступ к средствам бизнесмена. Следствие предполагает, что реальные средства, если они существовали, могли быть переведены организатором преступления, который остается на свободе.

«Судя по всему, там не было больших денег. А, может, и были. И их забрали те, кто получил доступ к кошельку Новака после похищения. Дело в том, что сами убийцы в этом не разбираются совсем. Они просто исполнили, а люди, которые это организовали, все перечислили себе. Вот и все», — рассказал источник КП.

Напомним, что сейчас все трое непосредственных исполнителей находятся в СИЗО Санкт-Петербурга, а тела погибших были обнаружены захороненными в дубайской пустыне.

