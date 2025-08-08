В Росстате перечислили отрасли с зарплатами выше 200 тыс. руб.

Работники в России могут получать заметно выше средней ежемесячной заработной платы, есть пять сфер, где доход сильно превышает средние цифры. Полученные Росстатом цифры привела «Российская газета».

По данным экспертов, среднемесячная начисленная зарплата в мае этого года составила 99 422 руб. В то же время в пяти отраслях российской экономики этот показатель резко выше. Так в сфере трубопроводного транспорта он составляет 316,7 тыс. руб. На втором месте добыча нефти и природного газа, в ней зарплаты достигают 225,9 тыс. руб. Третье место у рыболовства и рыбоводства — 209,7 тыс. руб.

За ними следует деятельность воздушного и космического транспорта, в этой сфере ежемесячная оплата труда достигает 201,4 тыс. руб. На пятом месте разместилось производство табачных изделий, в этой сфере зарплаты составляют 191,8 тыс. руб.

Ранее эксперты предупредили, что разрыв зарплат педагогов с работниками сферы услуг будет расти. Высокие доходы мастеров, по их мнению, не случайность, а плата за эмоциональное выгорание, отсутствие социальных гарантий и ненормированную нагрузку. Последствием такого дисбаланса становится переток кадров в сферу услуг.