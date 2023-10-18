В Ростове-на-Дону потушили пожар, возникший на складе с поликарбонатом

Напомним, что ранее сообщалось о пожаре на складе с поликарбонатом (популярный строительный материал), который находится в городе Ростов-на-Дону. Информация об этом появилась в соцсетях. Согласно полученным данным, площадь возгорания составила пятьсот квадратных метров. Там же утверждали, что источником представленных сведений служит МЧС.

Сейчас же, благодаря новой записи на той же странице в социальных сетях, стало известно, что при помощи пожарных удалось ликвидировать возникший пожар. Его полностью потушили, также предотвратив детонацию. Спасатели не позволили огню затронуть баллоны с сероводородом, которые находились поблизости от очага возгорания.