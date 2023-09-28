В Ростове-на-Дону произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком

Официальный сайт Южной транспортной прокуратуры опубликовал новую запись, в которой говорится об аварии на железнодорожном переезде. Информацией о данном происшествии также поделились в ТАСС .

Стало известно, что поезд, следуемый по маршруту из Адлера в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде. Из-за этого Ростовской транспортной прокуратурой была организована проверка. На сайте ведомства опубликовали снимки с места происшествия, на которых видно поврежденный грузовик марки Мерседес.

Сам инцидент произошел в четверг, 28 сентября. Согласно предварительным данным, в результате аварии пострадавших не было, однако, пришлось задержать шесть пассажирских поездов.