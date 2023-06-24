В Ростове-на-Дону военные перекрыли все дороги на въезд в город

За последнюю ночь ситуация в городе переменилась. Бойцы группировки ЧВК «Вагнер» попытались окружить здание Юного военного округа. Об этом сообщает издание «Утро.ру»

В центральной части города ночью появилась бронетехника. Все из-за того, что некоторые участники группировки проникли в здание ЮВО в целях проведения переговоров. Из-за произошедшего Василий Голубев, являясь губернатором Ростова-на-Дону, попросил некоторое время не ездить в центр.

Его просьба заключалась в попытке предостеречь граждан от возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью. Поэтому губернатор дал обещание предпринять для этого все меры, пока жители сидят по своим домам.

На фоне случившегося в городе были вынуждены отметить все запланированные мероприятия с массовым скоплением людей.