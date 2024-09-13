В Ростовской области четыре человека погибли в аварии с двумя автомобилями

В Орловском районе Ростовской области четыре человека погибли после столкновения двух легковых автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости и ссылается на региональное ГИБДД.

Трагическая авария произошла на 130-м километре дороги Котельниково – Песчанокопское. По имеющимся на данный момент сведениям, водитель Chevrolet Niva выехал на встречную полосу, где протаранил Renault Duster. На месте столкновения погибли оба водителя и пассажир Renault, а в больнице ушел из жизни пассажир Chevrolet. Половая принадлежность погибших и их возраст не уточняются.

Ранее сообщалось о том, что Краснодарском крае «ВАЗ» врезался в дерево и загорелся. Из-за высокой температуры легковушка выгорела целиком и от нее остался лишь кузов. В страшном ДТП погибли три девушки, личности которых сразу установить не удалось.