В Краснодарском крае три девушки сгорели в автомобиле после ДТП

В воскресенье, 8 сентября, в Гулькевичском районе Краснодарского края произошла авария, в результате которой, по предварительным данным, погибли три девушки. Об этом сообщает региональное МВД в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, трагическое происшествие случилось около 20.00 на дороге «Гулькевичи - Кропоткин». Согласно имеющейся на данный момент информации, водитель «ВАЗ-2115» при левом закруглении дороги потерял управление над автомобилем, после чего тот съехал с дороги, врезался в дерево и загорелся. Личности погибших на данный момент еще не установлены.

Ранее сообщалось о том, что было заведено уголовное дело после дорожно-транспортного происшествия в Московской области, в котором травмы получили трое несовершеннолетних и их мать.