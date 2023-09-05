В Ростовской области погибли два человека из-за столкновения поезда с иномаркой

Как сообщает агентство «РИА Новости» , в Ростовской области поезд и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде, в результате чего два пассажира иномарки погибли на месте происшествия.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, пятого сентября, в Ростовской области. Известно, что поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде. Как выяснилось, из-за этого два человека скончались на месте. Сам автомобиль получил серьезные повреждения.

Этот и другие несчастные случаи напоминают о том, что железнодорожные переезды часто представляют большую опасность как для водителей, так и для пешеходов, если не соблюдать все необходимые правила безопасности и не сохранять бдительность.