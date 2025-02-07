В Ростовской области провели обыски в морге

Правоохранительные органы провели обыски в одном из отделений государственного бюджетного учреждения (ГБУ) Ростовской области — Бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщил РИА Новости источник.

Он отметил, что следственные действия связаны с расследованием возможных фактов вымогательства и получения взяток на общую сумму 70 млн рублей со стороны сотрудников морга.

«Да, там работали вчера… Там незаконно поступившие на счета сотрудников денежные средства, начиная с 2020 года, в период коронавируса», — уточнил собеседник агентства.

Также он подчеркнул, что в ходе обысков были изъяты документы и оргтехника. Правоохранители опросили сотрудников учреждения. Решение об открытии уголовного дела на данный момент не принято.

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