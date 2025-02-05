В Ростовской области ввели карантин по гриппу: начнется ли в России эпидемия

В медучреждениях и учреждениях соцзащиты населения с круглосуточным пребыванием граждан Ростовской области введен карантин по гриппу. В это время запрещено посещать стационарные отделения медицинских и социальных учреждений, кроме персонала. Однако причин для начала массовой эпидемии, пока нет. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По его словам, повышенная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями, в том числе и гриппом, характерна для осенне-зимнего периода.

«А тем более на тех территориях, где температура держится на плюсовых отметках, потому что вирусы имеют особенность сохраняться при температуре выше +10 градусов. Они уничтожаются при температуре +70», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Иногда на вирусы не могут воздействовать даже дезинфицирующие средства, продолжил Осипов.

«То есть сейчас в регионах, где плюсовые температуры + 2…+ 4, как раз имеется повышенная заболеваемость простудными заболеваниями. В настоящее время, например, в Московской области регистрируется небольшое количество случаев гриппа. Кроме того, есть случаи свиного гриппа, случаи гриппа Б, но они не в большом количестве. Поэтому я думаю, что об эпидемии речи нет», — добавил врач.

Несмотря на то, что эпидемиологический порог не превышается, гражданам важно сохранять меры предосторожности.

«То есть: избегать закрытых помещений, где собирается много людей, или носить маски в таких помещениях. Придя с улицы — помыть руки, умыться, обязательно проветрить помещение, периодически проводить влажную уборку. Других методов, конечно, нет. Но у граждан, которые привились от гриппа, заболевание протекает намного легче и без осложнений», — заключил Осипов.

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