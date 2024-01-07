В Ростовской области у трассы нашли мертвым журналиста «Ленты.ру»

Александр Рыбин был автором «Рабкора» и внештатно трудился на «Ленту.ру». Последний раз журналист выходил на связь 30 декабря, когда вел онлайн-эфир из Мариуполя. В январе его нашли мертвым на трассе у города Шахты Ростовской области, сообщается в соцсетях.

Причина смерти Рыбина еще устанавливается. Делом занимается полиция.

Известно, что он освещал события на Ближнем Востоке, Африке и много путешествовал, работая в том числе удаленно на российские СМИ.