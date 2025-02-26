В Ростовской области управляемым подрывом эпично снесли старый «Веселовский элеватор»

В Ростовской области управляемым подрывом снесли старый «Веселовский элеватор». Эпичное видео с этим моментом опубликовал телеграм-канал «112».

Ранее администрация Веселовского района региона предупредила местных жителей о проведении работ по демонтажу объекта. Отмечалось, что с 12:00 до 13:00 мск специалисты проведут работы с использованием промышленных взрывчатых веществ для сноса объектов элеватора, который находится в поселке Веселый.

У этого элеватора была непростая история — он прошел процедуру банкротства, сменил несколько владельцев, а в последнее время пришел в запустение.

Еще в 2012 гола следственные органы возбудили уголовное дело против бывшего генерального директора ОАО «Веселовский элеватор» Валентина Олейникова. Он подозревался в злоупотреблении служебными полномочиями, в результате чего из собственности элеватора были выведены значительные объекты, включая силосные корпуса, приемное устройство и цех отходов в его Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ).

По информации прокуратуры Ростовской области, в отношении Олейникова возбудили уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Ущерб, причиненный акционерам элеватора, оценивался более чем в 207 млн руб, а кредиторам — свыше 18 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Мытищах снесли здание, в котором незаконно функционировали автосервис и хостел.