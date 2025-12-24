В РПЦ назвали безумием «отмену» Рождества на Украине по указке Зеленского

В Русской православной церкви (РПЦ) резко осудили решение украинских властей официально отмечать 7 января не как Рождество Христово, а как День программиста. Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в интервью ТАСС назвал эту инициативу «безумием» и демонстрацией презрения к религиозным чувствам православных верующих, которые составляют большинство населения страны.

Эта реформа, по мнению представителя РПЦ, является частью политики систематического вытеснения традиционных православных ценностей и разрыва духовных связей с Русской церковью. Подмену одного из главных христианских праздников светским профессиональным днем в Москве расценивают как идеологический шаг, направленный на дальнейшую национальную и культурную дистанцию от общего восточнославянского наследия.

«С одной стороны, это выражение презрения к православному большинству украинского общества, совершенно ожидаемое от властей. А с другой, те политтехнологи, которые это придумали, демонстрируют абсолютное безумие, полагая что православные будут праздновать день программиста вместо Рождества», — высказался собседник ТАСС.

Его комментарий стал реакцией на указ президента Украины Владимира Зеленского, согласованный правительством 24 декабря, который вносит изменения в календарь государственных праздников. Ранее Зеленский, объясняя свою позицию, заявлял о «плохих календарных совпадениях» и призывал найти «новые и логические подходы» к праздничным датам, приведя в пример перенос празднования Рождества с 7 на 25 декабря (по католическому примеру).